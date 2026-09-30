Нижегородца обвинили в подделке документов для политического убежища в США

Нижегородца обвинили в подделке протокола об административном правонарушении (ч. 1 ст. 327 УК РФ), который позволил бы заказчику в Нью-Йорке получить статус политического беженца. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, 29-летний обвиняемый получил предложение подделать документ за деньги через посредника. С помощью компьютерной программы он изготовил фальшивый бланк протокола и внес в него ложные сведения о том, что россиянин-заказчик якобы дискредитировал Вооруженные силы РФ. Поддельный протокол фигурант отправил почтой в США.

Нижегородца задержали сотрудники ФСБ. При обысках у него нашли 150 печатей разных ведомств и 200 комплектов поддельных документов. В их числе были постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании и объяснения, добавили в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что фигурант подделывал документы о политическом преследовании россиян-релокантов, которые использовали их за границей.

Уголовное дело в передано в суд.

Владимир Зубарев