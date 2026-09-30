В Татарстане 7 октября пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 7 октября проверят систему оповещения населения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане 7 октября проверят систему оповещения населения

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 10:40 на республиканском уровне включат электромеханические сирены и речевые сиренные установки, в 10:44 — на муниципальном. В 10:43 будет проведен перехват теле- и радиоканалов для трансляции речевого сообщения.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Анна Кайдалова