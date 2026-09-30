В Новороссийске топливо отпускают на 29 АЗС, в Анапе — на 27

В Новороссийске по состоянию на 09:00 30 сентября топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо продают только в баки автомобилей, объем отпуска составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину.

АИ-100 есть на одной АЗС, АИ-95 — на восьми, АИ-92 — также на восьми. Дизельное топливо доступно на всех 29 работающих заправках.

У «Роснефти» топливо отпускают на проспекте Дзержинского, на территории Цемдолины, в Кирилловке и Верхнебаканском. У «Лукойла» работают станции на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на Суворовской, Куникова, Сухумском шоссе и в Глебовском. АЗС «Газпрома» работает в Натухаевской до 22:00.

У «Газпромнефти» топливо доступно на двух АЗС в Гайдуке и на Сухумском шоссе. Также работают Rusoil в Цемдолине, «Татнефть» в Верхнебаканском, станции «Уфим-нефть», PNB в Кирилловке, «Кристина» на Шиллеровской и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, а на АЗС PNB в Кирилловке предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.

На АЗС «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают спецтранспорту по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой станции. Еще шесть АЗС Новороссийска временно не отпускают топливо.

В Геленджике по состоянию на 09:00 работают заправки, на которых АИ-95 есть на шести АЗС, АИ-92 — на шести, дизель — на десяти. АИ-95, АИ-92 и дизель доступны на станциях «Роснефти» на Строительном проезде, улице Туристической и в Архипо-Осиповке, а также на АЗС «Лукойла» на улице Островского, кольце и в Архипо-Осиповке. Дизель отпускают на трех АЗС «Газпромнефти» и станции «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон».

В Анапе по состоянию на 09:30 работают 27 АЗС. АИ-92 есть на 20 станциях, АИ-95 — на 17, дизель — на всех 27. АИ-100 временно отсутствует.

На 11 АЗС Анапы введены ограничения: топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 19 станциях действуют ограничения по объему отпуска в баки автомобилей. На 13 АЗС АИ-92 и АИ-95 продают не более 30 литров, на двух станциях АИ-92, АИ-95 и дизель — до 40 литров. Еще на двух АЗС дизель отпускают до 50 литров, на четырех — до 60 литров.

Информация о наличии топлива актуальна на утро 30 сентября и в течение дня может меняться. Жителей Анапы призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для водителей и сократить очереди на АЗС.

Мария Удовик