Суд взыскал с экс-руководителя АО «РИА» в КБР 69,5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы обязал бывшего руководителя обанкротившегося АО «Республиканское ипотечное агентство» Аслангери Кештова выплатить 69,57 млн руб. в счет субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

АО «РИА» было признано банкротом решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2021 года, после чего в отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Роман Сапунов, который вступил в должность в сентябре 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «РИА» зарегистрировано в 2005 году в Нальчике. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 729 тысяч рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

В июне 2024 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил заявление Сапунова о привлечении Аслангери Кештова к субсидиарной ответственности. По данным ЕГРЮЛ, Кештов занимал пост генерального директора АО «РИА» с 9 февраля 2017 года по 29 апреля 2021 года, а ранее исполнял обязанности директора. До недавнего времени производство по определению точного размера его ответственности было приостановлено — до завершения формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.

Итоговая сумма в 69,57 млн руб. существенно превысила первоначально заявленные требования: в заявлении о привлечении к ответственности от 9 января 2023 года размер убытков оценивался в 17,25 млн руб.

Единственным акционером АО «РИА» является Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики с долей 100%. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего пока не назначено. Следующим этапом станет принудительное взыскание установленной судом суммы в конкурсную массу АО «РИА» для последующего распределения между кредиторами.

Тат Гаспарян