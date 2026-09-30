В Самаре букет ко Дню учителя обойдется в среднем в три тысячи рублей

Жители Самары потратят на подарок ко Дню учителя порядка 3 000 руб., что соответствует уровню прошлого года. Такой прогноз делают аналитики маркетплейса цветов и подарков «Флаувау».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«В конце сентября средняя стоимость букета в городе составила 3 184 руб. Самара замыкает тройку лидеров среди городов-миллионников по доступности цветов ко Дню учителя», — говорится в сообщении.

К празднику самарцы обычно выбирают монобукеты: спрос на них в такой период на 30% выше, чем на авторские букеты.

По данным «Флаувау», свое предпочтение самарцы отдают розам, хризантемам и альстромериям. Букет из хризантем является одним из самых бюджетных, его средняя стоимость составляет 2 620 руб. (+5% год к году).

Сабрина Самедова