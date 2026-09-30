На Кубани суд обязал выплатить семье погибшего участника СВО 2 млн рублей

Тихорецкий городской суд обязал управление соцзащиты выплатить супруге и четырем несовершеннолетним детям погибшего участника СВО единовременную материальную помощь в 2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Военнослужащий заключил контракт о прохождении службы в феврале 2025 года, а в мае погиб при выполнении задач в зоне СВО. Управление социальной защиты населения в Тихорецком районе отказало семье в выплате, сославшись на отсутствие у военнослужащего регистрации на территории Краснодарского края.

Суд установил, что с 2015 года и до отправки в зону СВО военнослужащий фактически проживал в Тихорецком районе. На этом основании суд признал факт его проживания на территории края и обязал ведомство предоставить семье единовременную материальную помощь.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Наталья Белоштейн