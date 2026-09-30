Саратовская область направила 22 млн руб. на канализацию в Вольске
На канализационные сети в Вольске дополнительно выделено 22 млн руб. из резервного фонда правительства Саратовской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».
На канализационные сети в Вольске выделили более 22 млн руб. из резервного фонда
Фото: Элистинское городское Собрание
Средства направят на строительство коммуникаций в поселке Клены. Решение затронет более 2 тыс. человек.
«Жители неоднократно обращались с просьбой решить данный вопрос. Задача местной власти после поступления финансирования — оперативно провести необходимые работы», — подчеркнул губернатор.