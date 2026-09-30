В Ессентуках подрядчика заподозрили в мошенничестве при строительстве школы

В Ессентуках директор коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на строительство школы. По версии следствия, ущерб бюджетам составил более 8,6 млн руб., сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

В июне 2022 года администрация Ессентуков заключила с коммерческой организацией контракт на строительство общеобразовательной школы на 1 тыс. мест. По данным следствия, подрядчик внес заведомо недостоверные сведения в отчетные документы, в результате чего работы были выполнены по существенно завышенной стоимости.

Следствие квалифицировало действия директора по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Как утверждает СК, ущерб причинен федеральному бюджету, бюджету Ставропольского края и бюджету Ессентуков.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия и принимают меры для возмещения ущерба.

Наталья Белоштейн