В Актанышском районе Татарстана обнаружили новое средневековое поселение

В Татарстане на левом берегу Белой, в 940 метрах от деревни Буаз-Куль, археологи обнаружили селище XI–XII веков. Об этом сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане археологи обнаружили средневековое селище XI–XII веков

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН В Татарстане археологи обнаружили средневековое селище XI–XII веков

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране ОКН

Неукрепленное поселение площадью 0,7 га получило название «Баскуль III». Несмотря на многолетнюю распашку территории и прокладку мелиоративной канавы в XX веке, археологам удалось обнаружить сохранившийся культурный слой.

В ходе раскопок найдены фрагменты средневековой керамики, изделия из цветного и черного металла, боевые топоры и наконечники стрел, серебряное височное украшение с позолотой, а также бронзовые поясные накладки и перстни родановской культуры.

Анна Кайдалова