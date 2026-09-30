В Ростове адвоката приговорили к семи годам за мошенничество на 2 млн рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил адвоката Светлану Золотухину к семи годам лишения свободы за мошенничество на 2 млн руб. Ее сообщника Андрея Чухлебова суд приговорил к шести годам колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии суда, Чухлебов и Золотухина действовали по предварительному сговору и под предлогом содействия в получении благоприятных результатов по уголовному и гражданскому делам похитили у потерпевшего 2 млн руб.

Чухлебов частично признал вину, Золотухина не признала ее полностью.

Помимо лишения свободы, суд назначил обоим штрафы по 500 тыс. руб. Золотухиной также на три года запретили заниматься адвокатской деятельностью. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн