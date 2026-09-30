В Павловском районе Кубани потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Павловском районе Краснодарского края, возникший в результате атаки беспилотников в ночь на 28 сентября, полностью ликвидирован. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Парахин.

Возгорание удалось локализовать днем 29 сентября. По результатам замеров атмосферного воздуха, проведенных Кущевским филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

На нефтебазе начались работы по ликвидации последствий пожара. К ним привлечены оперативные и экстренные службы, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций и специалисты эксплуатирующей компании. Обстановка на объекте и прилегающей территории остается под постоянным контролем.

Ограничения движения на ранее перекрытых участках улиц пока сохраняются. По словам господина Парахина, их планируют снять в ближайшее время.

Атака украинских беспилотников на нефтебазу в станице Павловской произошла ночью 28 сентября. Для координации работ по ликвидации последствий был создан муниципальный штаб. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков