Под Саратовом организаторы незаконной миграции получили от 9 месяцев до 17 лет колонии

В Энгельсе организаторы незаконной миграции 6 тыс. нелегалов получили от девяти месяцев до 17 лет колонии. Фигурантов признали виновными в преступлениях, предусмотренных ст. 322.1, 210 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Энгельсе вынес приговор организаторам незаконной миграции

Фото: Пресс-центр МВД России Суд в Энгельсе вынес приговор организаторам незаконной миграции

Фото: Пресс-центр МВД России

По данным следствия, организатор вместе с двумя сообщниками получали от других членов группировки информацию об иностранных гражданах, которые нелегально находились на территории России. ОПГ обеспечивала мигрантам безопасный выезд в соседнюю страну, давая возможность избежать административного наказания. За это мигранты платили от 1,5 до 2 тыс. руб. за каждого пассажира. Кроме того, преступная группировка помогала иностранцам получать новые миграционные карты для пребывания в РФ якобы на законном основании.

За время преступной деятельности ОПГ обеспечила выезд и въезд в Россию шести тысячам иностранных граждан. Расследование уголовного дела завершилось в апреле 2025 года.

Энгельсский районный суд приговорил организатора группировки к 17 годам лишения свободы, ближайших сообщников, руководивших подразделениями в Энгельсском и Ершовском районах, — к 16 и 12,5 года колонии. Остальные 30 членов ОПГ получили сроки от девяти месяцев до семи лет лишения свободы.

Марина Окорокова