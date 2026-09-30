В августе этого года жители Татарстана оформили 115,2 тыс. розничных кредитов на 40,9 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 5%, объем — на 6%, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдача розничных кредитов за месяц выросла на 5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане выдача розничных кредитов за месяц выросла на 5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Марий Эл банки выдали 19,3 тыс. кредитов на 4,8 млрд руб., за месяц количество выдач увеличилось на 12%, объем — на 9%. В Кировской области оформлено 35,2 тыс. кредитов на 9,1 млрд руб., количество выдач выросло на 6%, объем — на 4%. В Чувашии выдано 33,7 тыс. розничных кредитов на 10 млрд руб., количество выдач практически не изменилось, объем вырос на 6%.

В целом по России в августе банки выдали 4,4 млн розничных кредитов на 1,3 трлн руб. Количество выдач увеличилось на 7% за месяц и на 23% за год, объем — на 6% и 12% соответственно.

Анна Кайдалова