Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения

В Тюмени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Рощино, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

«Пожалуйста, уточняйте статус и время вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре вашей авиакомпании — информация может оперативно меняться»,— сказано в сообщении.

Ранее в Тюменской области и по всему Уральскому федеральному округу (УрФО) объявили беспилотную опасность.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд