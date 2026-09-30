В тюменском аэропорту Рощино ввели ограничения

В Тюмени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Рощино, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

«Пожалуйста, уточняйте статус и время вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта и в контакт-центре вашей авиакомпании — информация может оперативно меняться»,— сказано в сообщении.

Ранее в Тюменской области и по всему Уральскому федеральному округу (УрФО) объявили беспилотную опасность.

Ирина Пичурина