СКА издал пособие «Как не надо играть»

СКА прервал свою победную серию в чемпионате КХЛ, проиграв в Москве ЦСКА. Счет матча 6:5 порадовал зрителей, но наверняка задал много вопросов наставникам петербургской команды. Столько голов она еще не пропускала в этом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами ЦСКА – СКА

Фото: ХК СКА

Это был второй визит армейцев Петербурга в столицу. Там они играли в начале сезона со «Спартаком» и уступили 1:3. То поражение можно объяснить тем, что СКА проводил второй матч за два дня, и у игроков элементарно не хватило сил для восстановления.

Сейчас тоже можно сослаться на усталость: петербуржцы проводили третий матч выездной серии, побывав до Москвы в Челябинске и Астане. И у «Трактора», и у «Барыса» СКА выиграл, как и в других семи матчах чемпионата: поражение от «Спартака» оставалось единственным на этом этапе сезона. Победить ЦСКА не удалось, несмотря на пять заброшенных шайб. Столько же армейцы забрасывали до этого московскому «Динамо». Еще больше — семь — влетело после их бросков в ворота «Шанхайских драконов». Но во вторник слишком много промахов было допущено в обороне.

И это мягко сказано. Из действий защитников СКА в матче с ЦСКА можно составить пособие «Как не надо играть в защите». Тут было все. И неумение закрыть свой «пятачок» — три шайбы из шести хозяева льда забросили после добиваний. И потеря шайбы при выходе из своей зоны. И ошибки у своей синей линии, когда непонятно, кто должен держать врывающегося в зону игрока. И просто «подарки» шайбы сопернику — как сделал защитник Андрей Педан, когда ЦСКА забивал шестой гол. Один капитан московской команды Павел Карнаухов отличился в дуэли со СКА три раза. До этого он забросил одну шайбу в девяти матчах.

Было в игре армейцев Петербурга и хорошее. Они открыли счет в матче. Потом сравнивали его, проигрывая 1:2, 2:3. Более того, когда на табло «загорелись» 6:3 и, казалось, уже ничто не спасет СКА от заслуженного поражения, гости сумели забросить в третьем периоде две шайбы и едва не перевели матч в овертайм. Впервые в этом сезоне отличились молодые форварды команды Никита Дишковский и Владислав Романов, а также американский легионер Рокко Гримальди, от которого ждут голов второй сезон. Но чудовищные промахи в обороне все перечеркнули. Не будем забывать, что в прошлом сезоне именно ЦСКА преградил петербуржцам дорогу в плей-офф Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4–1. Сейчас составы команд, особенно СКА, изменились. Однако пока тенденцию матчей с армейцами Москвы переломить не удалось.

Игорь Ларионов, главный тренер СКА, сказал после матча, что мы, дескать, не хотим помогать соперникам выигрывать, давать им шансы, но пока так получается. Время для исправлений ошибок есть. Тренеры донесут до игроков свои мысли, те исправятся. «Раны, которые ты получаешь, остаются в сердце и голове до тех пор, пока ты не сделаешь то, что надо сделать»,— еще одна мысль от наставника армейской команды. Ошибки — не только технические действия, но и порой отсутствие ответственности. В этом игрокам СКА надо прибавлять. Главное, что они проявили характер и не выбросили белый флаг, проигрывая, казалось бы, с безнадежным счетом.

СКА теперь занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ, на вторую позицию переместился ЦСКА: у команд равное количество очков (по 14), при этом армейцы Москвы сыграли на матч больше. Возглавляет гонку на «Западе» ярославский «Локомотив», опережающий ЦСКА и СКА на два очка. Следующие матчи петербуржцы проведут на своей площадке — против «Адмирала» 3 октября и «Северстали» 6 октября.

Кирилл Легков