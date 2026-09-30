Эксперт: ожидания инвесторов по окупаемости гостиничных объектов часто завышены

Ожидания инвесторов по окупаемости гостиничных объектов на черноморском побережье часто неоправданно завышены. Об этом в ходе деловой сессии, посвященной развитию курортной недвижимости Краснодарского края, рассказал генеральный директор Александр Маликов Adevion Group (компания работает в сфере гостиничного девелопмента и управления).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«У части инвесторов завышены ожидания относительно окупаемости гостиничных объектов на черноморском побережье и их операционного результата. Это капиталоемкий бизнес с длительным сроком возврата инвестиций. Даже хорошая операционная рентабельность еще не означает высокой доходности на вложенный капитал: отдельные колебания вверх-вниз — это скорее исключения, подтверждающие правило. Большое значение имеют первоначальные инвестиции и последующие затраты на обновление объекта. Сегодня для отдельных курортных проектов срок окупаемости может составлять 10–15 лет, а для крупных комплексов с развитой инфраструктурой — достигать 17–20 лет и более. При этом важно понимать, от какого момента ведется расчет — от начала инвестирования или открытия гостиницы — и учитывается ли стоимость денег во времени. Без единой методики сравнения красивые цифры могут создавать ложные ожидания»,— отметил Александр Маликов.

Также он рассказал о стоимости услуг профессиональных операторов, если таковые привлекаются к управлению таким бизнес-объектом либо апартаментами.

«В отдельных моделях управления доля оператора может достигать половины прибыли, а оставшаяся часть распределяется между собственниками. При этом участники рынка сами формируют завышенные ожидания: при рентабельности гостиницы 20% инвестору обещают доходность 40–50%, не раскрывая расчет и смешивая разные показатели. Возникает закономерный вопрос: если такая доходность действительно достижима и устойчива, почему девелопер предпочитает продавать номера, а не зарабатывать на их эксплуатации?» — добавил эксперт.

Обсуждение вопросов запуска и реализации таких проектов в текущих экономических условиях организовано «Ъ — Кубань-Черноморье» совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Михаил Волкодав