Беспилотная опасность объявлена на Ямале и по всему УрФО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ввели режим беспилотной опасности, сообщили в окружном правительстве. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру 112.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На территории региона запрещено снимать фото и видео с беспилотниками, последствиями, а также распространять эти материалы в интернете.

В данный момент режим опасности БПЛА объявлен во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). «Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности»,— сказал в своем Telegram-канале уралский полпред Артем Жога.

9 сентября БПЛА пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое (ЯНАО) — атака впервые произошла в арктической части УрФО. Позднее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел в Салехарде совещание с представителями силового блока, во время которого заявил о сохранении угрозы атак беспилотников на территории региона.

Ирина Пичурина