Режим опасности БПЛА введен в Тюменской области

На территории Тюменской области в качестве превентивной меры введен режим беспилотной опасности, об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

«Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал глава региона. Он также напомнил, что съемка дронов, их обломков и работы ПВО запрещена, а приближаться к обломкам опасно для жизни.

Ранее беспилотную опасность в регионе объявляли 9 сентября. Сегодня режим опасности беспилотной атаки уже ввели почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО): в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина