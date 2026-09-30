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Режим опасности БПЛА введен в Тюменской области

На территории Тюменской области в качестве превентивной меры введен режим беспилотной опасности, об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Александр Моор.

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

«Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112»,— сказал глава региона. Он также напомнил, что съемка дронов, их обломков и работы ПВО запрещена, а приближаться к обломкам опасно для жизни.

Ранее беспилотную опасность в регионе объявляли 9 сентября. Сегодня режим опасности беспилотной атаки уже ввели почти во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО): в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина

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