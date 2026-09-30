Школа рекламы Ксении Дроновой отмечает юбилей

За год проект выпустил более 500 специалистов в сфере рекламы и PR

Фото: www.magnific.com

Школа рекламы Ксении Дроновой отмечает год с момента получения образовательной лицензии. Для онлайн-обучения это не просто формальный статус: лицензия подтверждает работу программы в правовом поле, а выпускники после аттестации могут получить документ об образовании (сертификат и/или диплом государственного образца).

Проект строится вокруг профессии менеджера по рекламе и PR. Такой специалист помогает бизнесу находить клиентов через Telegram, ВКонтакте, MAX, блогеров, рекламные размещения и креативы. Его задача — не просто поставить рекламу, а понять продукт, аудиторию, бюджет, площадку и результат.

Всегда в практике

Программа рассчитана на 11 недель и включает более 90 уроков, дополнительные модули, конспекты, гайды, эфиры и поддержку. В центре обучения — действия: брифование клиента, анализ целевой аудитории, упаковка Telegram-канала, рекламные подачи, проверка площадок, закупка размещений, работа с блогерами и оценка эффективности.

Отдельное внимание уделено маркировке рекламы. Для бизнеса это вопрос защиты от штрафов и ответственности. Поэтому специалист, который умеет корректно оформлять размещения, получает понятную услугу для старта и может быть полезен уже на первых проектах.

Поддержка и результаты

По данным школы, в программе предусмотрено более 60 практических заданий. Ученики получают обратную связь, поддержку в чате и постепенно собирают рабочую систему: от выбора первой услуги до общения с заказчиком и отчетности по размещению.

Более 300 выпускников Школы рекламы уже работают менеджерами по рекламе. Среди кейсов есть ученики с доходом 100, 200, 300 тыс. руб. и выше, а восемь из десяти — находят клиентов еще во время обучения.

Лицензированная школа рекламы

У школы есть лицензия на образовательную деятельность № Л035-01298-77/02719354. По данным проекта, после аттестации выпускник получает сертификат о дополнительном образовании и возможность оформить профессиональный диплом государственного образца, сведения о котором отображаются на Госуслугах.

Ксения Дронова занимается рекламой с 2021 года, работала с блогерами-миллионниками и реализовала рекламные бюджеты более чем на 155 млн руб. Она выступает на конференциях, в том числе на государственных мероприятиях, и развивает школу как практическую среду, где реклама работает и на продвижение, и на продажи.

ИП Дронова К. В.

ИНН 502214378809