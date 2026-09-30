В Мзымту в Сочи выпустили около 20 тысяч мальков черноморского лосося

Более 20 тыс. мальков черноморского лосося выпустили в реку Мзымта в Сочи. Мероприятие прошло в рамках компенсационных мероприятий при строительстве обхода Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В выпуске молоди приняли участие специалисты Госкомпании «Автодор» и сотрудники Племенного форелеводческого хозяйства «Адлер». Мероприятие было согласовано с Федеральным агентством по рыболовству.

В реку выпустили около 20 тыс. мальков. Они выращивались в специальных условиях, а к моменту выпуска вес каждой особи составлял около 4 граммов. Вся операция заняла порядка четырех часов.

Перед выпуском специалисты проверили температуру и состав воды на выбранном участке Мзымты. Это было необходимо для безопасной адаптации молоди к естественным условиям.

Черноморский лосось, или кумжа, является эндемичным видом. Его промысел был прекращен в 1950-х годах из-за сокращения численности. Вид внесен в Красную книгу России и Краснодарского края.

Восстановлением популяции черноморского лосося занимаются отечественные рыбоводы. Молодь выпускают в реки Мзымта и Шахе, которые относятся к бассейну Черного моря.

В 2025 году в водоемы было выпущено более 48,6 тыс. мальков черноморского лосося. Нынешний выпуск в Мзымту также проведен в рамках мероприятий по компенсации воздействия строительства обхода Адлера.

Мария Удовик