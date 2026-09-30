В порту Новороссийска 30 сентября пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 30 сентября запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два периода — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В рамках тренировки предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб в акватории вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации.

Запрещено будет использование прогулочных судов и спортивных парусных судов, а также надувных плавсредств и средств для занятий спортом на воде. В перечень входят гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и аналогичные плавсредства.

Мария Удовик