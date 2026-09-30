Ночью в Татарстане 2 часа действовала угроза атаки БПЛА
В Татарстане в 06:32 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на города Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ночью в Татарстане 2 часа действовала угроза атаки БПЛА
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Заинск, Лениногорск, Бугульма, Альметьевск отменена», — говорится в сообщении.
Угрозу атаки объявили в 04:39. В это время в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности пассажиров. В 06:32 ограничения сняли.