Турнавигация на четырех языках появится в центральной части Ижевска

Туристическая навигация на четырех языках появится в центральном квадрате Ижевска. Как сообщили в администрации города, такое решение утвердили на заседании профильной комиссии 28 сентября. Среди языков — русский, удмуртский, английский и китайский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Предлагается установить шесть стендов: у Театра оперы и балета, на эспланаде около улицы Горького, на пересечении улиц Бородина и Вадима Сивкова со стороны Михаило-Архангельского собора, возле парка имени Горького, недалеко от ротонды и у памятника Андрею Дерябину.