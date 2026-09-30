АНО пошло за советником

Основным кредитором АНО «Институт регионального развития», которую возглавляла бывший советник экс-главы Самарской области Дмитрия Азарова Ольга Михеева, стало министерство образования региона. Ведомство требует от АНО возврата 26 млн руб. Это крупнейшая сумма требований, заявленная в деле о банкротстве. Дело о несостоятельности ИИР стартовало в июне этого года, после того как бывшую руководительницу признали виновной в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Практика показывает, что министерство вернет около 5% суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева

Фото: samregion.ru Бывший руководитель АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева

Фото: samregion.ru

Решение о включении министерства образования Самарской области в реестр кредиторов АНО «Институт регионального развития» (ИИР) принял арбитражный суд на прошлой неделе. Общая сумма требований минобра составляет 26 млн руб. Судя по данным электронной картотеки суда, эти средства ИИР получил из бюджета в 2022-2023 годах в качестве субсидии, за которые АНО не смогла отчитаться. Ведомство требовало вернуть сумму «неподтвержденных документами» расходов, однако в установленный срок средства возвращены не были.

АНО «Институт регионального развития» и подконтрольный ему научно-образовательный центр «Инженерия будущего» основаны в 2019 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Деятельность организаций была направлена на «интеграцию науки и реального сектора экономики». Бессменным главой ИИР была Ольга Михеева, которая с 2017 года была советником Дмитрия Азарова. До этого она возглавляла службу Государственного финансового контроля Самарской области (упразднено в 2016 году).

В мае 2024 года, за несколько дней до отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора, Ольгу Михееву арестовали по подозрению в мошенничестве. Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, в октябре-декабре 2022 года и в сентябре-декабре 2023 года она, будучи генеральным директором АНО «Институт регионального развития», занимала по совместительству должность директора по стратегическому развитию НОЦ «Инженерия будущего», однако фактически свои обязанности не исполняла, при этом ей регулярно начислялись заработная плата, премии и компенсации. Кроме того, по указанию Ольги Михеевой в ИРР была введена временная должность директора по структурной интеграции, на которую был назначен по совместительству Денис Гусев — брат Ольги Михеевой и управляющий директор научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Новые обязанности были такими же, что и на его основной должности. Незаконный доход, полученный обоими фигурантами дела, оценили на общую сумму в размере 5,9 млн руб. В феврале этого года Ленинский районный суд признал Ольгу Михееву и Дениса Гусева виновными в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил Ольге Михеевой наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, ее брату — трех лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба. Свою вину осужденные не признали.

Заявление в арбитраж о признании АНО «Институт регионального развития» банкротом в марте 2025 года подал индивидуальный предприниматель Матвей Васильев. Поводом для обращения в суд стало наличие долга в размере 6,9 млн руб. по договору аренды. В мае этого года АНО признали банкротом и открыли конкурсное производство. Помимо Матвея Васильева и регионального минобразования в реестр кредиторов включены ГАУ СО «Медиаагентство «Самара 450» (90 тыс. руб.) и ФНС России (4 тыс. руб.). При этом, как указано в материалах дела, «имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов».

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, включение самарского министерства образования в реестр требований кредиторов означает, что ведомство подтвердило свое право участвовать в процедуре и претендовать на расчеты, но сама по себе запись в реестре не гарантирует возврат средств.

«Итог зависит от очередности требования, объема имущества АНО, текущих расходов процедуры, состава других кредиторов и результатов продажи активов. Если средств недостаточно, кредиторы одной очереди получают выплаты пропорционально размеру своих требований»,— говорит Анна Барабаш.

Как отмечает эксперт, по общим данным Федресурса, кредиторам всех очередей в среднем удается вернуть до 13% от общей суммы включенных в реестр требований, а по необеспеченным залогом требованиям третьей и четвертой очереди показатель заметно ниже — около 5-6%.

Сабрина Самедова