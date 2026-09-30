В Дагестане летом отдохнули более 45 тысяч детей

В Дагестане в 2026 году летним отдыхом и оздоровлением охвачены более 45 тыс. детей, что на 6 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Для организации детского отдыха в регионе работали 352 лагеря. По словам врио главы Дагестана Федора Щукина, главным итогом оздоровительной кампании стало отсутствие чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий.

Еще более 800 ребят при поддержке правительства России, Минпросвещения России, главы Санкт-Петербурга и главы Республики Северная Осетия-Алания смогли отдохнуть за пределами Дагестана.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании школы в селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана.

Константин Соловьев