Экс-главе лагеря в Артемовском назначен условный срок за хищение 3 млн рублей

Городской суд Артемовского назначил четыре года условно и штраф 500 тыс. руб. бывшему директору МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» Наталье Яговитиной. Ее судили за присвоение более 3 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемовский городской суд Фото: Артемовский городской суд

Суд установил, что с июля по сентябрь 2022 года Яговитина организовала схему хищения вверенных ей денег. Она нашла подрядчика, с которым были заключены фиктивные договоры: по документам он должен был заменить 1 тыс. пог. м труб канализации и поставить в лагерь пледы, матрасы и белье, однако эти работы не выполнялись. Общая сумма фиктивных обязательств составила более 3,4 млн руб. Главный бухгалтер лагеря по указанию директора отправила деньги на счет подрядчика, которые позже были обналичены через банковские карты и переданы Яговитиной. Часть средств осталась у посредников в качестве вознаграждения и на оплату налогов.

Таким образом, Яговитина присвоила и распорядилась по своему усмотрению более 2,8 млн руб., а из-за ущерба на 3,4 млн руб. в лагере оказался под угрозой отопительный сезон. При выросшей кредиторской задолженности лагерь не смог вовремя рассчитаться с поставщиками дров для котельных. Суд постановил взыскать с экс-директора сумму ущерба в пользу управления образования Артемовского муниципального округа.

В прошлом году суд приговорил бывшего главу Артемовского городского округа Константина Трофимова к 10 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 3 млн руб. Согласно обвинению, он получил 3,9 млн руб. взятки от директора оздоровительного комплекса Натальи Яговитиной за общее покровительство и попустительство по службе. По данным источника «Ъ-Урал», Трофимов до ареста якобы регулярно критиковал Яговитину за плохую работу и просил силовиков проверить ее причастность к мошенничеству.

Ирина Пичурина