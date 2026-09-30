В Ставрополе 2,9 млрд рублей направят на капремонт 178 домов в 2027 году

В 2027 году в краткосрочный план капитального ремонта краевой столицы включены 281 конструктивный элемент в 178 многоквартирных домах на сумму более 2,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого фонда капитального ремонта.

В региональную программу капремонта сейчас включено более 2,3 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают более 371 тыс. человек. За время действия программы в городе уже отремонтировано 3,2 тыс. конструктивных элементов в 1 тыс. домов, объем выполненных работ составил 7,5 млрд руб.

В 2026 году в краткосрочном плане находятся 228 конструкций в 140 домах стоимостью более 1,7 млрд руб. По состоянию на 1 сентября, работы завершены по 136 элементам в 79 домах.

Наталья Белоштейн