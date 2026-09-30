Бастрыкин подверг критике расследование убийства школьника в Ханты-Мансийске

Председатель СКР Александр Бастрыкин подверг критике ход расследования убийства школьника в Ханты-Мансийске и утопления двух подростков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Накануне глава ведомства провел оперативное совещание о работе следственных органов по фактам происшествий с детьми в летний период и заслушал доклад руководителя управления СКР по Югре Михаила Мокшина. В нем рассказывалось о расследовании убийства школьника 15-летним подростком и двух фактах гибели несовершеннолетних в результате утопления. Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и назначил проведение комплексной проверки.

Ранее следователями и полицейскими был задержан сверстник убитого школьника. Задержанному предъявили обвинение и поместили его под стражу. Около месяца назад глава СКР запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ирина Пичурина