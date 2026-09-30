В Пятигорске остановлено движение трамваем из-за отключения электричества

В 06:38 в Пятигорске было ограничено электроснабжение для предотвращения технологического нарушения. Из-за этого в поселке Горячеводский приостановили работу трамваем, сообщили в ГУП СК «Крайтран».

Без света остались поселки Свободы, Новый и Горячеводский. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — через три часа.

В компании пообещали информировать граждан о возобновлении движения по мере поступления данных от энергетиков.

Наталья Белоштейн