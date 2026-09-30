В Адлере из-за дорожных работ изменят движение автобусов

В Адлере с 30 сентября по 13 октября включительно изменится схема движения общественного транспорта из-за дорожных работ. Ограничения будут действовать по адресу: улица Приреченская, 2/5, в районе магазина «Магнит».

На период проведения работ автобусные маршруты временно не будут заезжать на остановку «Гипермаркет Магнит». Пассажирам рекомендуют учитывать изменение схемы движения при планировании поездок.

О возобновлении движения по обычному маршруту сообщат дополнительно.

Информацию о временных изменениях опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Мария Удовик