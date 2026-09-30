Суд Норильска продлил арест подростку по делу о государственной измене

Городской суд Норильска продлил по 10 декабря срок содержания в СИЗО подростку по делу о госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По версии следствия, молодой человек через мессенджер установил контакт с координатором запрещенной организации. По его поручению он снял здания военкоматов Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района, а также системы их охраны. Кроме того, подросток нанес краской на фасады жилых домов надписи с наименованием запрещенного движения и сфотографировал их. Снимки он отправил куратору, за что получил 5 тыс. 600 руб. на криптокошелек.

Молодого человека задержали. Ему предъявили обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Кроме того, подросток подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Илья Николаев