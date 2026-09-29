В 1-м полугодии 2026 года объемы госзакупок в Петербурге и Ленобласти превысили 583 млрд рублей

В 1-м полугодии 2026 года объем госзакупок в Санкт-Петербурге превысил 513 млрд рублей, а в Ленинградской области госзакупки превысили 70 млрд рублей.

Рынок госзакупок Санкт-Петербурга и Ленинградской области остается стабильным и показывает положительную динамику. По данным ЕИС, проанализированным экспертами РТС-тендер, основными направлениями закупок являются строительство и продукция обрабатывающих производств. В статистику вошли закупки региона и федеральных организаций и предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

За январь–июнь 2026 года в Санкт-Петербурге по 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено порядка 89 тыс. тендеров, а объем заключенных договоров достиг 513,2 млрд рублей. Годом ранее за аналогичный период было проведено около 90 тыс. тендеров, а объем закупок составил 507,7 млрд рублей. Активность поставщиков также растет: в первом полугодии подано 211 тыс. заявок (2,35 на процедуру), в текущем — почти 219 тыс. (2,45).

Более 75% объема закупок в деньгах приходится на строительство и продукцию обрабатывающих отраслей – они и определяют динамику рынка.

В сфере строительных работ в первой половине 2026 года проведено 6,1 тыс. тендеров, объем закупок составил 222 млрд рублей, что на 21 млрд больше, чем годом ранее. Строительство инженерных коммуникаций, специализированные работы, возведение зданий и строительство автодорог стали основными направлениями.

В сегменте обрабатывающей продукции заказчики провели 62 тыс. тендеров и заключили договоры на сумму 177 млрд рублей, что на 18 млрд больше, чем в прошлом году. Лекарственные средства и материалы, медицинские инструменты и оборудование, нефтепродукты, компьютерное, оптическое, а также электрическое оборудование являются самой востребованной продукцией в закупках. Спросом также пользуются административные услуги – 27 млрд рублей и профессиональные услуги – 26 млрд.

В Ленинградской области за январь–июнь 2026 года по 44-ФЗ и 223-ФЗ прошло 19,5 тыс. тендеров на 70,3 млрд рублей — практически на уровне прошлого года 70,4 млрд. При этом активность поставщиков выросла: подано почти 42 тыс. заявок (2,15 на процедуру) против 37,5 тыс. (2,07) годом ранее.

Ключевым направлением закупок в области, как и в Санкт-Петербурге, является строительство. За период январь-июнь 2026 года объем закупок составил около 34,9 млрд рублей по итогам 3,3 тыс. тендеров, что на 7,1 млрд меньше, чем годом ранее. Основной объем работ приходится на возведение зданий, дорожное строительство и специализированные строительные работы. Заказчики также провели 10,4 тыс. тендеров на поставку продукции обрабатывающей промышленности, заключили договоры на сумму 13,7 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Лекарственные средства и материалы, медицинские инструменты и оборудование, компьютерное и оптическое оборудование в регионе заказывают чаще всего.

При этом заметно выросли закупки административных услуг — с 1,5 млрд рублей в январе–июне 2025 года до 2,5 млрд в этом году; транспортных услуг (прежде всего перевозки пассажиров) — с 1,4 млрд до 2,4 млрд; услуг в области информации и связи (телеком, разработка и установка ПО, ИТ-услуги и др.) — с 1,5 млрд до 2,3 млрд, а также ряда других.

Мария Одностеблец