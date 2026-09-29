Главные новости к вечеру 29 сентября

На оплату труда депутатов и муниципальных служащих Петербурга направят 4,6 млрд рублей

Пострадавшие от атак БПЛА предприятия Петербурга получат займы под 5%

Нарусова продолжит работу в Совете Федерации

Депутаты Заксобрания Псковской области выбрали нового спикера

Бюджет Петербурга на 2027 год предусматривает дефицит в 103 млрд рублей

В Петербурге в 2027 году повысят стоимость проезда в метро и наземном транспорте

Лидеру «Яблока» вменили нарушение после голосования на выборах в Петербурге

Представитель Access Opera публично заявил об отмене концертов Канье Уэста в Петербурге

Мурманская область предложила создать в регионе испытательный полигон Морского центра России

В Новгородской области с 1 октября тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 9,5%