Главные новости к вечеру 29 сентября
На оплату труда депутатов и муниципальных служащих Петербурга направят 4,6 млрд рублей
Пострадавшие от атак БПЛА предприятия Петербурга получат займы под 5%
Нарусова продолжит работу в Совете Федерации
Депутаты Заксобрания Псковской области выбрали нового спикера
Бюджет Петербурга на 2027 год предусматривает дефицит в 103 млрд рублей
В Петербурге в 2027 году повысят стоимость проезда в метро и наземном транспорте
Лидеру «Яблока» вменили нарушение после голосования на выборах в Петербурге
Представитель Access Opera публично заявил об отмене концертов Канье Уэста в Петербурге
Мурманская область предложила создать в регионе испытательный полигон Морского центра России
В Новгородской области с 1 октября тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 9,5%