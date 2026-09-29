Один человек погиб при ДТП с Changan на трассе «Скандинавия»

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Авария произошла вечером 29 сентября на 69-м километре дороги, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и ГУ МЧС по Ленинградской области, пишет 47news.

По предварительным данным, легковой автомобиль Changan наехал на опору автоматизированной системы управления и диспетчеризации. В МЧС уточнили, что водитель не справился с управлением.

«В результате ДТП в автомобиле обнаружен погибший, еще двое пострадавших переданы бригаде скорой помощи и госпитализированы. На месте работала дежурная смена 109 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас"»,— говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Матвей Николаев