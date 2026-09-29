Археологи НовГУ обнаружили в Старой Руссе древнейшее из известных городских кладбищ

Два полевых сезона на Ильинском II раскопе в Старой Руссе Новгородской области позволили археологам Новгородского государственного университета получить новые данные о ранней топографии и формировании границ средневекового города. На участке обнаружили древнейшее из известных на сегодняшний день старорусских городских кладбищ.

Раскоп расположен на территории, которая на планах генерального межевания XVIII–XIX веков считалась удаленной городской окраиной. Культурный слой здесь оказался относительно тонким — его мощность не превышает двух метров, сообщили «Ъ Северо-Запад» в НовГУ.

По словам директора Центра археологических исследований НовГУ Сергея Торопова, исследователи обнаружили 13 погребений, датируемых XI–XII веками. Особенности культурных напластований, грунтовый останец и остатки кольцевого ровика позволяют предположить, что первоначально некрополь создавался по языческому курганному или полукурганному обряду с погребальными насыпями.

«Это самое древнее кладбище из тех, что мы знаем на территории Русы»,— подчеркнул Сергей Торопов.

Некоторые ранние захоронения содержали предметы погребального инвентаря. В одном из мужских погребений нашли железную булавку и кольца из медного сплава, а в детском захоронении — богатое ожерелье из бус.

К концу XII века погребальный обряд изменился под влиянием церковных традиций. Вещи в захоронениях практически перестали встречаться, а могилы приобрели характерные для христианского обряда черты: их стали располагать правильными рядами, ориентируя тела головой на запад.

На рубеже XII–XIII веков некрополь прекратил существование. Позднее территорию распахали: археологи обнаружили следы борозд средневекового плуга, которые проходили непосредственно через погребения. Это свидетельствует о том, что участок перестал восприниматься как сакральное пространство и был превращен в сельскохозяйственное поле.

Пашня существовала здесь около столетия. В XIV веке территория вошла в состав расширяющегося города и была занята усадебной застройкой.

Матвей Николаев