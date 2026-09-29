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«Ижсталь» прервала серию из четырех поражений подряд на ВХЛ

«Ижсталь» прервала стрик из четырех поражений подряд на Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Сегодня на домашнем льду «сталевары» обыграли «Рязань-ВДВ» по буллитам. Итоговый счет — 3:2Б. Сейчас «Ижсталь» занимает 27-ю строчку из 30 в рейтинге ВХЛ.

Игра прошла вечером 29 сентября на ледовом катке «Олимпиец». «Сталевары» в ходе матча отыгрались со счета 1:2, сообщает пресс-служба «Ижстали». «Важнейшая победа, прервавшая череду поражений. Сегодня каждый бился до последней секунды»,— прокомментировали в клубе.

Это была первая игра очередной домашней серии. До этого «Ижсталь» на выезде проиграла «Барсу» (4:3), «Нефтянику» (2:0) и «ЦСК ВВС» (4:1), дома — «Химику» (4:2). Следующий матч пройдет 1 октября против клуба «АКМ» из Тулы.