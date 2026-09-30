На Дону сняли ограничение для иностранцев при получении выплат за вред здоровью

В Ростовской области изменили порядок назначения единовременного пособия за вред здоровью, полученный в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. В новой редакции постоянно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства включены в общий перечень заявителей. Изменения внесены постановлением министерства труда и социального развития Ростовской области. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно обновленному регламенту, за выплатой могут обращаться граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ и получившие вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации.

Ранее для иностранных граждан в региональном порядке действовала оговорка, связанная с применением международных договоров. В новой редакции такого условия в перечне заявителей нет: иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, указаны непосредственно наряду с гражданами РФ.

Аналогичные изменения внесены в порядок назначения единовременного пособия членам семей граждан, погибших или умерших в результате чрезвычайных ситуаций. Получателями также могут быть постоянно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства. К членам семьи относятся супруг или супруга, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего или умершего.

Для обращения за выплатой предусмотрены документы, удостоверяющие личность. Для иностранных граждан это паспорт либо иной документ, признаваемый российским законодательством или международным договором документом, удостоверяющим личность. Для лиц без гражданства предусматриваются соответствующие документы, удостоверяющие личность.

Изменения также затронули названия и формы документов, используемых при предоставлении государственных услуг. Постановление №26 вступает в силу со дня его официального опубликования.

Валерий Климов