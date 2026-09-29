Главные новости за 29 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области после атак беспилотников нуждаются в замене более 500 окон. В Азове повреждено остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В Ростове в поврежденных домах, в том числе в переулке Университетском, тепловой контур закрыт. Подрядчики провели замеры, оконные блоки изготавливаются. Планируется завершить работы до конца октября»,— сказано в сообщении губернатора региона Юрия Слюсаря.

В Ростовской области утвердили новый порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «педиатрия» и закрепили перечень государственных медорганизаций, выполняющих функции межтерриториальных центров по специализированной помощи в стационарных условиях. Документ вводит трехуровневую систему оказания специализированной педиатрической помощи в зависимости от тяжести состояния ребенка.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к АО «Водоканал Ростова-на-Дону». Резолютивная часть решения по делу была оглашена 28 сентября 2026 года. Суд постановил взыскать с муниципального водоканала плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год в размере 252,39 млн руб. Кроме того, на компанию возложена обязанность уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1,73 млн руб. Иск был подан в связи с задолженностью предприятия по экологическим платежам.

В Ростовской области в августе 2026 года банки выдали 3 тыс. автокредитов на общую сумму 4,7 млрд руб. По сравнению с июлем, количество выдач выросло на 17%, объем кредитования — на 18%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Средний размер автокредита в регионе составил почти 1,6 млн руб., увеличившись за месяц на 1%. Средний срок кредитования сократился с 77 до 76 месяцев. По объему выданных автокредитов Ростовская область заняла десятое место среди российских регионов.

В Первомайский районный суд Ростова-на-Дону поступил иск Департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону к ООО «Темерник», ООО «Алгоритм» и иным лицам о расторжении договора аренды земельного участка. В иске указано, что арендаторы использовали участок не по целевому назначению, что нарушает условия договора аренды. Территория земельного участка огорожена, на ней установлены металлические многотонные контейнеры, торговые ряды, на которых на протяжении нескольких лет продают товары без соответствующего разрешения нет. Исковое заявление принято к производству суда, находится на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.