Депутатская перекличка
Избранные депутаты Законодательного собрания получили удостоверения
В Ротонде Мариинского дворца накануне первого заседания Законодательного собрания вручили депутатские удостоверения народным избранникам. Это первая встреча членов парламента восьмого созыва в практически полном составе.
Депутаты восьмого созыва после церемонии вручения депутатских удостоверений
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Избранные депутаты Законодательного собрания восьмого созыва получили свои удостоверения и нагрудные значки. Парламентские атрибуты народным избранникам вручал в Ротонде Мариинского дворца председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. На мероприятие, кроме депутатов, также пришли сотрудники городского парламента и работники аппарата избиркома, а также председатели территориальных комиссий.
Поначалу господин Мейксин выступил перед собравшимися с небольшой речью. Состоявшиеся выборы он назвал самыми сложными и важными. Он отметил высокую явку среди избирателей. Избранным депутатам, одержавшим победу в высокой конкуренции, он пожелал счастья, здоровья и успехов.
Протокольное мероприятие прошло без сюрпризов. Секретарь горизбиркома Екатерина Астафьева называла имя избранного депутата, а глава комиссии господин Мейксин передавал ему комплект: удостоверение, папку с решением об утверждении итогов выборов, а также нагрудный значок. Последний аксессуар в новейшей истории Законодательного собрания Петербурга появился относительно недавно. Подобные значки носили в годы Ленсовета, а потом отказались от них. Положение о нагрудном знаке ввели при спикере Александром Бельском в 2022 году. Впрочем, формально инициатором выступили все парламентские фракции.
Большинство парламентариев принимали знаки отличия от главы ГИК в тишине. Первым решил высказаться в ответственный момент единоросс Константин Чебыкин, до депутатской работы связавший жизнь с военной службой: «Служу России и Санкт-Петербургу». Отдельные овации собрала Елена Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках. Небольшой диалог у господина Мейксина состоялся с депутатом нескольких созывов Игорем Высоцким. Глава ГИК что-то негромко сказал парламентарию, после чего последний растекся в улыбке и обратился к остальным коллегам: «Мой избиратель».
Следом протокол нарушил выкрик депутата Юрия Гладунова в момент, когда удостоверение вручали Вере Сергеевой.
Депутат Вера Сергеева
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Вера, ты лучшая»,— произнес единоросс Гладунов. Эту реплику парламентарий произносит не в первый раз. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» может вспомнить минимум еще один случай, когда господин Гладунов восхищался коллегой. Те же слова он выкрикивал во время благотворительного спектакля в сентябре 2025 года, когда депутат Сергеева появилась на сцене.
Когда с раздачей знаков отличия было покончено, к микрофону пригласили лидера петербургских единороссов Александра Бельского, который в прошлом созыве занимал пост спикера ЗакСа. Впрочем, как рассказали осведомленные собеседники, никакой речи от спикера в этот день не ожидалось — формально руководящий статус он получит завтра, 30 сентября, на первом заседании. Свое непродолжительное выступление господин Бельский посвятил благодарностям членам избирательных комиссий всех уровней, губернатору и другим чиновникам Смольного, а также силовым ведомствам, которые отвечали за безопасность в дни голосования.
Депутат Александр Бельский (слева)
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Действительно, те люди, которые трудились на выборах, получили достойный результат. Прошли только достойные люди в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Я уверен, что они будут работать на благо нашего замечательного города»,— заявил Бельский.
После этого депутатов и членов избирательных комиссий пригласили для общей фотографии.
«А аппарат не позвали»,— пожаловалась девушка в толпе. Как оказалось, это была сотрудница аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Далее встреча перешла в неформальный формат. Депутаты поздравляли друг друга и принимали поздравления. Многие парламентарии делились планами с журналистами. Впрочем, не все. Бывший главный инспектор по Петербургу из полпредства Павел Дашков, избранный в ЗакС по спискам КПРФ, предложил адресовать вопросы помощнику. Его коллега, госпожа Лозко, напротив, оказалась готова поделиться впечатлениями. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» она рассказала, что Мариинский дворец оборудован для людей с ограниченными возможностями. Ей достался кабинет на втором этаже.
«С парковки уже идеально сделано. Потом пандус к центральному входу, мне сказали, что мне будут открывать (обычно центральный вход используется только по особенным случаям, вроде отчета губернатора.— «Ъ Северо-Запад»), ну а дальше лифт. Кабинет здесь сразу на втором, удивительно хороший кабинет, как я понимаю, постарался Александр Николаевич»,— поделилась госпожа Лозко.
Единственным вновь избранным депутатом на мероприятии не присутствовала актриса Анастасия Мельникова. Причина уважительная — съемки фильма в Москве.