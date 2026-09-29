Депутатская перекличка

В Ротонде Мариинского дворца накануне первого заседания Законодательного собрания вручили депутатские удостоверения народным избранникам. Это первая встреча членов парламента восьмого созыва в практически полном составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты восьмого созыва после церемонии вручения депутатских удостоверений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутаты восьмого созыва после церемонии вручения депутатских удостоверений

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Избранные депутаты Законодательного собрания восьмого созыва получили свои удостоверения и нагрудные значки. Парламентские атрибуты народным избранникам вручал в Ротонде Мариинского дворца председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. На мероприятие, кроме депутатов, также пришли сотрудники городского парламента и работники аппарата избиркома, а также председатели территориальных комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин перед выступлением Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Удостоверения и депутатские значки Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин перед выступлением Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Удостоверения и депутатские значки Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поначалу господин Мейксин выступил перед собравшимися с небольшой речью. Состоявшиеся выборы он назвал самыми сложными и важными. Он отметил высокую явку среди избирателей. Избранным депутатам, одержавшим победу в высокой конкуренции, он пожелал счастья, здоровья и успехов.

Протокольное мероприятие прошло без сюрпризов. Секретарь горизбиркома Екатерина Астафьева называла имя избранного депутата, а глава комиссии господин Мейксин передавал ему комплект: удостоверение, папку с решением об утверждении итогов выборов, а также нагрудный значок. Последний аксессуар в новейшей истории Законодательного собрания Петербурга появился относительно недавно. Подобные значки носили в годы Ленсовета, а потом отказались от них. Положение о нагрудном знаке ввели при спикере Александром Бельском в 2022 году. Впрочем, формально инициатором выступили все парламентские фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Константин Чебыкин (справа) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Елена Лозко Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Игорь Высоцкий (справа) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Депутат Константин Чебыкин (справа) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Елена Лозко Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Игорь Высоцкий (справа) Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Большинство парламентариев принимали знаки отличия от главы ГИК в тишине. Первым решил высказаться в ответственный момент единоросс Константин Чебыкин, до депутатской работы связавший жизнь с военной службой: «Служу России и Санкт-Петербургу». Отдельные овации собрала Елена Лозко, президент Федерации спортивных танцев на колясках. Небольшой диалог у господина Мейксина состоялся с депутатом нескольких созывов Игорем Высоцким. Глава ГИК что-то негромко сказал парламентарию, после чего последний растекся в улыбке и обратился к остальным коллегам: «Мой избиратель».

Следом протокол нарушил выкрик депутата Юрия Гладунова в момент, когда удостоверение вручали Вере Сергеевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Вера Сергеева

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Вера Сергеева

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Вера, ты лучшая»,— произнес единоросс Гладунов. Эту реплику парламентарий произносит не в первый раз. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» может вспомнить минимум еще один случай, когда господин Гладунов восхищался коллегой. Те же слова он выкрикивал во время благотворительного спектакля в сентябре 2025 года, когда депутат Сергеева появилась на сцене.

Когда с раздачей знаков отличия было покончено, к микрофону пригласили лидера петербургских единороссов Александра Бельского, который в прошлом созыве занимал пост спикера ЗакСа. Впрочем, как рассказали осведомленные собеседники, никакой речи от спикера в этот день не ожидалось — формально руководящий статус он получит завтра, 30 сентября, на первом заседании. Свое непродолжительное выступление господин Бельский посвятил благодарностям членам избирательных комиссий всех уровней, губернатору и другим чиновникам Смольного, а также силовым ведомствам, которые отвечали за безопасность в дни голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Александр Бельский (слева)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Александр Бельский (слева)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Действительно, те люди, которые трудились на выборах, получили достойный результат. Прошли только достойные люди в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Я уверен, что они будут работать на благо нашего замечательного города»,— заявил Бельский.

После этого депутатов и членов избирательных комиссий пригласили для общей фотографии.

«А аппарат не позвали»,— пожаловалась девушка в толпе. Как оказалось, это была сотрудница аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Далее встреча перешла в неформальный формат. Депутаты поздравляли друг друга и принимали поздравления. Многие парламентарии делились планами с журналистами. Впрочем, не все. Бывший главный инспектор по Петербургу из полпредства Павел Дашков, избранный в ЗакС по спискам КПРФ, предложил адресовать вопросы помощнику. Его коллега, госпожа Лозко, напротив, оказалась готова поделиться впечатлениями. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» она рассказала, что Мариинский дворец оборудован для людей с ограниченными возможностями. Ей достался кабинет на втором этаже.

«С парковки уже идеально сделано. Потом пандус к центральному входу, мне сказали, что мне будут открывать (обычно центральный вход используется только по особенным случаям, вроде отчета губернатора.— «Ъ Северо-Запад»), ну а дальше лифт. Кабинет здесь сразу на втором, удивительно хороший кабинет, как я понимаю, постарался Александр Николаевич»,— поделилась госпожа Лозко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутаты восьмого созыва после церемонии Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Флаги Российской Федерации и Санкт-Петербурга выносят из Ротонды Мариинского дворца Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Депутаты восьмого созыва после церемонии Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Флаги Российской Федерации и Санкт-Петербурга выносят из Ротонды Мариинского дворца Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / купить фото

Единственным вновь избранным депутатом на мероприятии не присутствовала актриса Анастасия Мельникова. Причина уважительная — съемки фильма в Москве.

Константин Леньков