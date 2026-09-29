Главные новости за 29 сентября. Кавказ

На Ставрополье предложили распространить право на досрочную пенсию на всех медицинских работников санаторно-курортных организаций независимо от профиля санатория. Об этом заявил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм». По его словам, отрасль испытывает дефицит кадров из-за низких зарплат, отсутствия жилья и социальных гарантий. Сейчас в специальный стаж для досрочной пенсии засчитывается работа только в санаториях узкого профиля, тогда как медработники многопрофильных санаториев Кавказских Минеральных Вод такого права лишены.

В Ставропольском крае в августе 2026 года банки выдали 2,2 тыс. автокредитов на 3,2 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач и их объем увеличились на 16%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний размер автокредита в августе составил почти 1,5 млн руб., что на 1% больше, чем месяцем ранее. Средний срок кредитования не изменился и составил 78 месяцев. По объему выдачи автокредитов Ставропольский край занял 14 место среди российских регионов.

Четвертый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы ответчиков по делу о взыскании ущерба, причиненного бывшим замглавы администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии и еще 11 гражданами после коррупционных правонарушений. C 2009 по 2012 годы с помощью служебного положения чиновник организовал незаконное предоставление в аренду, а затем и передачу в собственность трех участков общей площадью около 15 га в районе Архыза. Отмечается, что земли находились в федеральной собственности и не подлежали приватизации. Участки разделили на 52 объекта и перепродали по заниженной стоимости, часть из которых затем реализовали с существенной прибылью.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем содержании школы в селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщили в информационном центре СК России. Поводом стали публикации в социальных сетях о состоянии общеобразовательного учреждения. Родители учащихся сообщали, в частности, об отсутствии в школе спортивного зала и неудовлетворительных условиях для обучения детей.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания принял к производству иск Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к владикавказскому ООО «Аврора» об обращении взыскания на заложенное имущество. Сумма требований составляет более 8,83 млрд рублей.