В Новгородской области с 1 октября тарифы на ЖКУ вырастут в среднем на 9,5%

С 1 октября в Новгородской области проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. В среднем платеж за ЖКУ в регионе вырастет на 9,5%. Об этом 29 сентября сообщил журналистам на брифинге министр тарифного регулирования и энергетики области Виталий Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тарифы на коммунальные услуги в Новгородской области проиндексируют на 9,5%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Тарифы на коммунальные услуги в Новгородской области проиндексируют на 9,5%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Индексация затронет все семь видов коммунальных услуг. Средний рост тарифов по региону составит:

— теплоснабжение — 10,8%;

— горячее водоснабжение — 10,1%;

— холодное водоснабжение — 8,9%;

— водоотведение — 5,6%;

— природный газ — 9,6%;

— сжиженный газ в баллонах — 8,3%;

— электроэнергия — 11,1%;

— обращение с твердыми коммунальными отходами — 2,3%.

При этом приведенные показатели являются средними по Новгородской области: конкретное изменение платежей будет зависеть от муниципального образования и вида услуги.

По словам Виталия Павленко, повышение тарифов связано с несколькими факторами. Среди них министр назвал годовую инфляцию на уровне 6,1%, рост минимального размера оплаты труда на 20%, а также необходимость инвестировать в развитие коммунальной инфраструктуры.

Матвей Николаев