Главные новости за 29 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежский областной суд оставил в силе приговор исполнительному директору ООО «Квартал» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям) Сергею Борисову. Его осудили на три года колонии общего режима за хищение у «Россетей» более 65 млн руб.

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Арбитражный суд Воронежской области возвратил межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области иск о банкротстве ООО «РСУ-5» (концессионера парка «Дельфин»). Учредитель юридического лица Эдуард Толоконников ранее заявлял «Ъ-Черноземье» о намерении самостоятельно погасить задолженность в размере 12 млн руб.

Хамовнический суд Москвы удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры, постановив взыскать 3,1 млрд руб. в доход государства с бывшего генерального директора ПАО «Группа Русагро» Максима Басова и родственников основателя холдинга с активами в Черноземье, экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Орловский областной суд уголовное дело бывшего заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере.

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению ПАО «Корпоративный центр икс 5» (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») к местному ООО «Ааб медиа» о защите прав на товарный знак X5 Tech в связи с отказом истца от заявленных требований.

АО «Корпорация развития Орловской области» повторно объявило конкурс на поставку электроэнергии резидентам и инвесторам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел», сохранив начальную цену контракта на прежнем уровне — 2,8 млрд руб.

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области заявило о проведении торгов по продаже здания бывшего Чакинского аграрного техникума в Ржаксинском округе. Объект культурного наследия регионального значения, известный как «Хогвартс», выставлен на продажу с начальной ценой в 1 рубль.

Кабира Гасанова