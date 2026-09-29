Мурманская область предложила создать в регионе испытательный полигон Морского центра России

Мурманская область готова стать производственно-испытательной площадкой Морского центра России, где новые технологии смогут проверять в реальных арктических условиях. С таким предложением выступил губернатор региона Андрей Чибис на заседании Морской коллегии под председательством помощника президента России Николая Патрушева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чибис предложил разместить в Заполярье Арктический филиал Морского центра России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Чибис предложил разместить в Заполярье Арктический филиал Морского центра России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава региона также предложил разместить в Заполярье Арктический бассейновый филиал Морского центра.

«Морская повестка для региона – одна из ключевых, и мы уже сейчас ведем практическую работу в этом направлении. В Мурманской области развиваются морская робототехника, безэкипажные катера и готовится к созданию мультисредный научно-производственный центр. Это востребовано и в логистике, и в доставке грузов на удаленные территории, и в задачах безопасности»,— сказал господин Чибис.

По словам губернатора, арктическая инфраструктура региона может использоваться для испытаний новых решений непосредственно в условиях Крайнего Севера. Среди перспективных направлений — морская робототехника, безэкипажные суда и технологии для работы в удаленных территориях.

Проект федерального Морского центра реализуется по поручению президента России. Его задача — объединить полный цикл развития морских технологий: от подготовки специалистов и научных исследований до испытаний разработок и их внедрения в производство.

Матвей Николаев