Главные новости за 29 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Крымский райсуд 8 октября продолжит рассмотрение дела экс-главы Крымска Яниса Будагова: обвинение переквалифицировано со превышения на злоупотребление полномочиями, максимальный срок снизился с 10 до 7 лет. По версии следствия, он продал участок стоимостью не менее 99 млн руб. за 5,2 млн руб., а тот перепродали за 150 млн руб.

С начала 2026 года средняя мелкооптовая стоимость дизтоплива для сельхозпроизводителей Краснодарского края выросла на 28,9% — до 91,5 тыс. руб. за тонну. В краевом минсельхозе заявляют о нормализации поставок: основные поставщики отпускают дизтопливо аграриям в приоритетном порядке, а гарантированный лимит поставок через ВИНК увеличен с 90,4 тыс. до 170,8 тыс. тонн.

В Краснодаре экс-начальницу городской ИФНС, начальника отдела камеральных проверок и руководителя межрайонной ИФНС обвинили в получении 2 млн руб. за прекращение налоговой проверки компании. Экс-начальница ИФНС заключена под стражу, остальные фигуранты — под домашним арестом.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти девочки, родившейся недоношенной в Симферополе в ноябре 2022 года и умершей в 2024-м,— с жалобой на ход дела к нему обратилась мать ребенка. Дело расследуется с февраля 2023 года, но, по словам женщины, до сих пор никто к ответственности не привлечен; исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

В станице Павловской Краснодарского края локализован пожар на нефтебазе, возникший после ночной атаки БПЛА 28 сентября, — угрозы распространения огня нет, жертв и пострадавших нет. На месте работают 31 единица техники и 120 пожарных МЧС, также восстановлено движение по ряду улиц, а падения обломков беспилотников фиксировались еще в Динском и Красноармейском районах.