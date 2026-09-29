Главные новости за 29 сентября. Новороссийск

В Новороссийске и на Черноморском побережье Кубани ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20–25 м/с, а на участке от Анапы до Магри — подъем воды в реках и угроза смерчей над морем. В Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения о непогоде.

Абрау-Дюрсо стало самым дорогим направлением для поездок в октябре 2026 года — средняя стоимость ночи там составляет 10,1 тыс. руб., на втором месте Лермонтово (9,7 тыс. руб.), замыкает тройку Суздаль (9 тыс. руб.). В топ-10 также вошли кубанские Голубицкая (6,9 тыс. руб.) и Ольгинка (5,5 тыс. руб.), а также Архыз, Гузерипль, Майкоп, Каменномостский и Сортавала.

Экономия ресурсов в Новороссийске за три года составила 178 млн руб., из которых около 20 млн — в социальной сфере за счет установки более 7 тыс. единиц энергосберегающего оборудования, и 158 млн — в ЖКХ и на транспорте. В планах — утепление кровель и фасадов в 24 многоквартирных домах, а УК «Радуга Новороссийск» прорабатывает установку солнечных электростанций, которые могут снизить расходы на электроэнергию до 50%.

В Геленджике обсудили подготовку города к Новому году — планируется украсить соцучреждения, школы, детсады и клубы в сельских округах, а для санаторно-курортной отрасли и бизнеса готовят брендбук. Также рассмотрели благоустройство набережной у улицы Красивой: после освобождения территории от аттракционов по решению суда там планируют сохранить озеленение и создать места для отдыха.

В Анапе 29 сентября запретили использовать надувные плавательные средства и катамараны из-за усиления отжимного ветра. Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности и не подвергать себя неоправданному риску.

На выборах депутатов Госдумы в Новороссийске проголосовали 181,15 тыс. человек — явка составила 70,03%, сообщил заммэра Олег Мацедонский. По итогам кампании «Единая Россия» получила 55,4% голосов, а кандидат Сергей Алтухов — 61,1%.