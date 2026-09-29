Главные новости за 29 сентября. Сочи

«Роза Хутор» в 2027–2028 годах построит новую зону раннего катания «Пик — отметка 1800» с двумя подъемниками, пятью трассами и системой искусственного оснежения, что позволит увеличить горнолыжный сезон со 115 до 150 дней. Открытие сезона катания на курорте в этом году запланировано на 18 декабря.

В рамках банкротства ООО «Горизонт» на продажу выставлен лот с недвижимостью в Хостинском районе Сочи — двумя жилыми зданиями, нежилым строением и участком 1 тыс. кв. м по одному адресу, стоимостью 367,8 млн руб. Прием заявок начнется 3 ноября, ценовых предложений — 29 ноября.

Из-за ухудшения погоды коммунальные, дорожные и спасательные службы Сочи переведены на усиленный режим: 29 и 30 сентября ожидаются сильные осадки, порывистый ветер, волнение моря до четырех баллов и возможные смерчи. В городе усилили контроль за оползневыми участками и ливневками, организовали круглосуточный мониторинг русел рек, а жителей и туристов призвали отказаться от отдыха в горах и у воды.

Советский райсуд Краснодара приговорил Антраника Яланузяна, Эдуарда Карагозяна и Рафаела Чолокяна к 12–13 годам колонии за убийство двух предпринимателей в Сочи в 2001–2002 годах ради завладения их торговыми павильонами. С осужденных также взыскали 75 млн руб. компенсации морального вреда и материального ущерба, приговор в законную силу не вступил.

В Сочи перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в истязании своего полуторагодовалого сына: с июня по июль 2026 года она систематически била ребенка по голове, туловищу и конечностям, а также угрожала ему ножом. Женщина заключена под стражу, ей вменяют истязание малолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, дело направлено в суд.

В Сочи полиция и ФСБ обнаружили подпольное производство алкоголя и изъяли более 4 т немаркированного вина, коньяка и чачи — нелегальный цех организовали трое местных жителей в частных домах. Возбуждено уголовное дело о производстве немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, подозреваемым избрана мера в виде обязательства о явке.