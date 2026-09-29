Суд в Воронеже взыщет компенсацию с экс-предпринимателя за игрушки с Чебурашкой

Коминтерновский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» к местному индивидуальному предпринимателю (ИП) Андрею Бельскому о защите исключительных прав. С ответчика взыскали по 1 тыс. руб. в пользу каждого из истцов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поводом для обращения правообладателей в суд стала продажа контрафактной продукции. В июне 2024 года в принадлежащей предпринимателю торговой точке в Брянске продавались мягкие игрушки «Чебурашка». Внешне они были неотличимы от официального персонажа, из-за чего покупатели могли легко принять их за оригинальную лицензионную продукцию. В качестве доказательств истцы предоставили видеозапись покупки, кассовый чек и сам товар.

На ответчика также возложили обязанность возместить судебные расходы, включающие уплату государственной пошлины, почтовые затраты и стоимость приобретенного контрафактного товара.

На заседании ИП не оспаривал допущенное нарушение, однако просил о снижении суммы компенсации. В качестве аргументов он назвал прекращение предпринимательской деятельности, тяжелое материальное положение и незначительную стоимость самой игрушки. Решение суда в законную силу еще не вступило.

По данным Rusprofile, ИП Андрей Бельский зарегистрирован в декабре 2017 года. Основной вид деятельности — розничная торговля большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. В августе 2025-го ИП официально прекратил свою деятельность на основании собственного решения.

Согласно картотеке арбитражных дел, в августе 2025 года Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел аналогичный спор между ООО «Сеть телевизионных станций» («СТС») и тем же предпринимателем. Тогда суд обязал ИП Бельского выплатить 120,3 тыс. руб. компенсации за незаконное использование пяти товарных знаков и образов персонажей мультфильма «Три кота» (Коржика, Компота, Карамельки, Мамы, Папы), а также фирменного логотипа.

В июле Новоусманский районный суд Воронежской области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» к Александру Корчагину о нарушении исключительных прав. Ответчик администрировал сайт, где продавались товары с изображениями, сходными с образами Львенка и Черепахи из мультфильма «Как львенок и черепаха пели песню». Суд взыскал с него 40 тыс. руб. компенсации.

Кабира Гасанова