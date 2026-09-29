На Ставрополье число выданных МСП поручительств за девять месяцев выросло на 18%

Гарантийный фонд Ставропольского края за девять месяцев 2026 года выдал около 100 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на 642 млн рублей, увеличив их количество на 18% год к году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

С помощью поручительств предприниматели привлекли более 1,3 млрд рублей финансирования. Чаще всего поддержкой фонда пользовались компании из сфер торговли, сельского хозяйства и строительства.

Отдельное направление поддержки — предприниматели из числа участников СВО и их семьи. С начала года Гарантийный фонд выдал им поручительства на 8,2 млн рублей для развития бизнеса. Объем привлеченного с их помощью финансирования превысил 16 млн рублей.

Валерий Климов