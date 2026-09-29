Режим повышенной готовности в Новороссийске продлится до 5 октября

В Новороссийске с 29 сентября введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Режим будет действовать как минимум до 5 октября.

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По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе прогнозируют сильные дожди, грозы, град. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 20–25 м/с.

Городские службы переведены на круглосуточный режим работы. К оперативному реагированию привлечены Служба спасения, ЕДДС, коммунальные и дорожные службы, подразделения гражданской защиты, МЧС, МВД, городская больница № 1 и администрации внутригородских районов.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность в период непогоды, по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе и в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Анна Гречко