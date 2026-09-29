В Ростове водителей автобусов оштрафовали за гонки на маршруте №30

Водителей автобусов, курсирующих по маршруту №30 в Ростове-на-Дону оштрафовали после жалоб в интернете — один из пассажиров выложил видео о том, что водители ведут транспорт на высокой скорости и обгоняют друг друга, совершая опасные маневры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности водителей, оба оказались жителями Ростова-на-Дону. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.12.14 КоАп РФ (невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа.

Мария Иванова